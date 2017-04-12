AK Parti'den Söke'de 'Türkiye İçin Evet' Yürüyüşü
Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Söke’de ‘Türkiye İçin Evet’ yürüyüşü düzenledi.
Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Söke'de 'Türkiye İçin Evet' yürüyüşü düzenledi.
Yürüyüşe Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem, Mustafa Savaş ve Abdurrahman Öz, Aydın il Başkanı Ömer Özmen, Söke İlçe Başkanı Fatih Gürer, İl Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş başta olmak üzere ilçe yöneticileri ve partililer katıldı.
Parti binası önünden başlayan yürüyüşte Ak Parti Milletvekilleri Mehmet Erdem, Mustafa Savaş ve Abdurrahman Öz beyaz karanfiller dağıtarak, Pazar günü yapılacak referandum da 'Evet' çağrısı yaptı. - AYDIN