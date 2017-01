AK Parti'den Referandum Hazırlığı

AK Parti Van İl Başkanlığı, anayasa değişikliği için referandum çalışmalarına başladı.



Geçtiğimiz günlerde mecliste onaylanan anayasa değişikliği için öngörülen referandum için AK Parti'de hazırlıklar başladı. AK Parti Van İl Başkanlığından yapılan açıklamada, teşkilatların tümü ile sahaya inmeye hazır oldukları belirtildi. İlçe, mahalle, köy ve STK ziyaretleri ile her daim sahada olduklarını ve her gün seçim olacakmış gibi halkla iç içe oldukları vurgulanan açıklamada, anayasa değişikliğinin Van'da herkesimi heyecanlandırdığı kaydedildi. Açıklamada, "Yıllardır ülkemizin ayağına pranga olmuş bir sistem var. Yapılan uzun kamuoyu yoklamalarının ardından anayasa değişikliği meclise sunuldu. 330'un üzerinde oyla meclisten geçen anayasa değişikliği için öngörülen referandum ile milletin iradesine bırakıldı. Her zaman için terörden yana birçok sıkıntı yaşayan ülkemiz için artık anayasa değişikliği ile daha hızlı bir şekilde işleyen bakanlar kurulu, hükümet ve daha fazla çalışan milletvekilleri olacak. Yürütme hızlı şekilde devletin ve vatandaşın lehine çalışacak. Yasama da daha güçlü bir hale gelecektir. Kendi içinde kanun yapacak, yargı da denetlemesini yapacak. Bu değişiklikle sistem daha sağlıklı bir hale gelecek" denildi.



Van il teşkilatları olarak yapılan il yönetim kurulu toplantısı ile çalışmaların başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:



"İl başkanımız, il yönetimimiz, meclis üyelerimiz, kadın ve gençlik kolları üyelerimizin almış olduğu kararla ilçe ziyaretlerimizle start verdiğimiz referandum çalışmalarında emin adımlarla ilerliyoruz. Teşkilatlarımızın tüm birimleri gidilmedik mahalle, köy bırakmayarak halkımıza başkanlık sistemini anlatıyor, anlatmaya da devam edecektir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de en iyi sonuçla referandumu geçerek anayasa değişikliğini ülkemize kazandıracağımıza inancımız tamdır. Bu anlamda sadece siyasi partiler değil, STK'larımıza, kanaat önderlerimize, tüm medya mensuplarımıza ve tüm halkımız elini taşın altına koymalı ve 'evet' için kampanyaya katılmalı. Şimdiden yeni anayasanın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz." - VAN