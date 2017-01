AK Parti'den Müsiad'a Ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Zahir Soğanda, il yönetimi ile birlikte Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Şube Başkanlığı görevine yeni başlayan Abdullah Aras'ı ziyaret etti.



MÜSİAD Van Şube Başkanlığı görevine yeni başlayan Abdullah Aras'ı makamında ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda ve yönetimi, yeni görevinde başarılar diledi. MÜSİAD Van Şubesi eski başkanları Abdullahat Arvas ve Kerem Baynal'ın da bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Soğanda, MÜSİAD'ın hem Türkiye'de hem de dünyada istihdam ve sanayileşme alanında alternatif oluşturduğunu belirtti. MÜSİAD'ın geçmiş ile geleceği, maneviyat ile maddiyatı birleştiren, özellikle Anadolu insanını değerlerine bağlı kalarak bütünleştiren bir yapı olduğunu ve bu yapının vazgeçilmez olduğunu ifade eden Soğanda, "Türkiye, MÜSİAD ile birlikte gerçek anlamda kendisine gelmiştir. Türkiye, sadece birilerinin payı değil, bütün halkın payıdır. Bu anlamda misyonu ile hareket eden MÜSİAD, bizim camiamız ve Van için önem arz etmektedir" dedi.



Yaklaşık 9 yıldır Van'da kurulan MÜSİAD yetkililerinin dava arkadaşları olduğuna dikkat çeken Soğanda, "Önceki il başkanları, beraber büyüdüğümüz dava arkadaşlarımızdır. Yine şu anda göreve gelen Başkan Abdullah Aras, camiamızın mensuplarından birisi. Başkan Aras'ın MÜSİAD vizyonunu ileriye taşıyacağına, Van'ın istihdamına, ekonomisine ve geleceğine katkı sunacağına inancım tamdır. Bizde her zaman onların yanında olacağız. Van ortak paydasında buluşarak, diğer bütün yapıları da yanımıza alarak bu çerçevede Van'ı belli bir aşamaya getirmeyi düşünüyoruz. Bunun için iş adamları ve iş alanı bizim için önem arz etmektedir. Biz her daim yeni heyetin yanında olduğumuzu ifade ediyor, kendilerine bundan sonraki yönetimlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.



AK Parti Van İl Başkanı Soğanda ve yönetiminin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras ise, Türkiye'de MÜSİAD ve AK Parti hükümetinin hep bir ahenk içerisinde hareket ettiğini vurgulayarak, "MÜSİAD, AK Parti hükümetinden önce ekonomik anlamında çok ciddi sıkıntı yaşayan bir dernekti. Kimileri tarafından yeşil sermayeci olarak, kimileri tarafından Müslümanlar bloğu olarak lanse edildi. Bu noktada çok ciddi anlamda tecrit hadiseleri yaşandı, ama Allah'a hamdolsun AK Parti'nin iktidar olması ile birlikte Türkiye'nin ekonomisine, sanayisine artı katman sağlamış olan bu derneğin kıymeti, değeri daha da iyi bilindi. MÜSİAD, o günden bugüne kadar yürüttüğü ekonomik politikasında hükümeti hep yanında gördü ve Türkiye'deki ekonomi siyasetinin de öncüsü oldu. Türkiye'de bir nevi siyaset ve ekonominin et-kemik düzeyine gelmiş olan bir parçası halinde oldular" ifadelerini kullandı.



Van'ın kalkınmasında; sosyal, kültürel ve ekonominin önündeki pürüzlerin minimize edilmesi noktasında AK Parti il teşkilatının desteğine ihtiyaçları olduğunu dile getiren Başkan Aras, "Ekonominin iyileşebilmesi ancak merkezi hükümetin, yerel hükümetlerin ve sivil toplum örgütlerinin bir vücut olması ile mümkün olabilir. Aksi takdirde merkezi hükümete karşı olan bir ekonominin, muvaffak olmayacağı bir gerçektir. Bizde Van'ın kalkınması, ekonomik sıkıntıların minimize edilmesi için siyasi partilerimiz ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte hareket edeceğimizi her platformda açıkladık ve bugün tekrar bunu beyan ediyoruz" şeklinde konuştu. - VAN