AK Parti'den Memur-Sen'e Teşekkür Ziyareti

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandum oylanması sonrasında teşekkür ziyaretlerine Memur-Sen 'den başladı.



Ünlü'ye, İl Başkan Yardımcıları Murat Özcan ve Ahmet Alsat da eşlik etti. Memur-Sen Başkanı Muammer Karaman ve yönetimiyle buluşan Dündar Ünlü, halk oylaması süresince vermiş oldukları destekten dolayı kendilerine teşekkür etti. Ünlü, konuşmasında, yeni Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Türkiye'nin önünü açacağını ve ülkenin engelsiz koşuyla yatırımların hızlanarak devam edeceğini söyledi. - ESKİŞEHİR