AK Parti'den Kurum Ziyaretleri

AK Parti Nusaybin ilçe Başkanı Mehmet Latif Özel, kurum ziyaretleri kapsamında ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.



Teşkilat üyeleriyle Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve şube müdürlerini ziyaret eden Özel, ilçenin yeniden inşasında eğitimin büyük önemi olduğunu söyledi.



Özel, eğitim camiasından geldiğini bu nedenle eğitimin sorunlarına aşina olduğunu belirterek, "Bizler buraya ilçemize, halkımıza en iyi şekilde hizmet, dertleriyle dertlenmek, sevinçlerine ortak olmak için geldik. Eğitim sorunu sadece milli eğitimin değil hepimizin sorunu olmalı. Geleceğimiz olan çocuklarımız için var gücümüzle çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.



Milli Eğitim Müdürü Çetin de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.