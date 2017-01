AK Parti'den Kaymakam Güven'e Ziyaret

AK Parti Kula İlçe Teşkilatı, Kula Kaymakamı Osman Güven'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarı diledi.



AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve yönetim kurulu üyeleri, Kula'ya yeni atanan Kaymakam Osman Güven'i makamında ziyaret etti. Güven'e yeni görevinde başarı dileyen AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, "Amacımız hizmet ve bölgemizin kalkınmasına katkı sunmaktır. Bu ölçüde ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım her konuda size destek vermeye hazırız. Yardımımızın olacağını düşündüğünüz her konuda her türlü desteğe hazırız" diye konuştu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Osman Güve ise, "Yapacağımız hizmetlerde siyasilerin desteğiyle daha hızlı ve verimli olacaktır. Koordineli bir çalışmayla her işin üstesinden geleceğiz" dedi. - MANİSA