AK Parti'den Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Siirt'te AK Partili gençler kan bağışında bulundu.



İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan bağışı çağrısının ardından gençlik kolları olarak kan bağışında bulunduklarını söyledi.





Teşkilat olarak yapılan çağrıya kulak verdiklerini kaydeden Çalapkulu, "81 ilde ortak çalışma yaparak, Türk Kızılayımızın kan stoklarının istenilen seviyeye ulaşması için vatandaşlarımıza çağrıda bulunduk, parti binamızda böyle bir etkinlik düzenledik. Kan bağışına katılan kardeşlerimize ve parti mensuplarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Murat Özekinci de "Kanımız feda olsun" sloganıyla herkesi kan vermeye davet ettiklerini vurgulayarak, "Bizler de kanımızla, canımızla devletimizin ve vatanımızın yanında olduğumuzu göstermek adına kan bağışı yapıyoruz." şeklinde konuştu.