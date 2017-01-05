AK Parti'den Kan Bağışı Kampanyasına Destek

AK Parti Şahinbey ilçe Başkanlığı üyeleri kan bağışında bulundu.



AK Parti Şahinbey ilçe Başkanı Hakan Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan bağışında azalmalar olduğunu söylemesi üzerine destek olmak istediklerini söyledi.



AK Parti olarak "Vatanım sana canım feda" kampanyası kapsamında kan vermeye devam edeceklerini ifade eden Kurt, "15 Temmuz'da bu vatan için canını feda eden şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Biz de onların emanetine sahip çıkmak için vatan sana canım feda kanım feda dedik. Bu kampanyayı başlattık. İyi bir katılım olacağını düşünüyorum. Gençlik kollarımızdan kadın kollarımıza kadar bütün teşkilatımızla kan vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.