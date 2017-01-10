AK Parti'den Kan Bağışı Kampanyası

AK Parti Kepez İlçe Başkanlığınca kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Yusuf İşeri'nin "Canımız bu vatana, kanımız Kızılay'a feda olsun", "Haydi Kepez sıra sende" sloganı ile başlatılan kan bağışı kampanyasına partililer ve vatandaşlar ilgi gösterdi.



Kampanyaya ilginin sevindirici olduğunu kaydeden İşeri, "Kan, kaynağı insan olan tek maddedir. Gönüllülük esası ile yaptığımız çağrı büyük ilgi gördü. Bugün çok önemli bir görevi yerine getirdik. Tüm bağışçılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.