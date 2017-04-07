AK Parti'den 'Kadınlar Soruyor' Programı
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Kütahya’daki "Kadınlar Soruyor" programında yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarlarıyla toplumda kadının daha görünür olduğunu, çıkarılan yasalar, genelgeler, yönetmelikler ve yönergelerle kadının yaşam alanının adeta güçlü...
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Kütahya'daki "Kadınlar Soruyor" programında yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarlarıyla toplumda kadının daha görünür olduğunu, çıkarılan yasalar, genelgeler, yönetmelikler ve yönergelerle kadının yaşam alanının adeta güçlü koruma duvarlarıyla örüldüğünü söyledi.
Moderatörlüğünü AK Parti Kütahya İl kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler'in yaptığı programa Kütahyalı kadınların ilgisi yoğun oldu.
Referanduma 9 gün kaldığını hatırlatan Çam, "Tamamlanamamış bir süreci artık tamamlamamız gerekiyor. İki ayrı erkin halkın karşısına çıkıp, vaatlerde bulunup sağlıklı bir yönetim icra etmesi mümkün değildir. Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım ile uyumlu bir çalışma sergilemesinden dolayı zorlukları olsa da herhangi bir sistem krizi yoktur. Ancak gelecekte oluşabilecek farklı bir siyasal tabloda, ciddi krizlerin, hatta ülkenin güvenliğini ve bekasını tehdit edebilecek pek çok potansiyel tehlike taşımaktadır" dedi.
Değiştirilmek istenenin darbe döneminin bir eseri olan "1982 Anayasası" olduğunu vurgulayan Çam, "Parlamenter sistem, her an koalisyonlara gebedir. Koalisyon dönemleri ise işlerin yerinde saydığı, icraatın gerçekleşemediği ve kalkınma rakamlarının hep ekside olduğu dönemlerdir. İdari boşluk veya siyasi istikrarsızlık, yatırımcılar için belirsiz bir ekonomik ortam ifade eder. Ekonomik gelişme, siyasi istikrarla doğrudan irtibatlıdır. Zayıf ve başarısız koalisyonlar sebebiyle Türkiye, geçmişte sık tekrarlanan seçimlerle hükümetsiz kalmış ve istikrarsızlığa savrulmuştur. Yasama ve yürütmeye bu sistemin istikrar getiremediği aşikardır. Ayrıca, dünyanın giderek pek çok kargaşa ve bilinmeyen bir sürece doğru gittiği, başta BM olmak üzere pek çok kuruluş ve devletin acziyet içinde yaşanan krizleri seyrettiği, yaygın ve derin insanlık krizlerinin olduğu bir atmosfer ile çevrelenmişken Türkiye'nin statik konumda durması beklenemez" diye konuştu.
Kamuoyunda yeni sisteme ilişkin birçok yanlış bilgi olduğunu dile getiren Çam, "Bazı 'millet' demeye dahi dilleri varmayanlar, 'Milletin iradesi kazanacak' demeye korktukları için 'Tek adam rejimi gelecek' yalanlarıyla kamuoyunu yanıltma gayretinde. Kaldı ki tek adamlık, milli şeflik, asıl CHP'nin bizzat uyguladığı bir şeydir" ifadelerini kullandı.
Programa AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı ve Vural Kavuncu ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da katıldı. (EFE) - KÜTAHYA