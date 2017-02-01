AK Parti'den Hububat Ticaret Merkezine Ziyaret

AK Parti Kızıltepe ilçe Başkanı Faruk Kılıç ve beraberindekiler, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezini ziyaret etti.



Merkezde incelemelerde bulunan ilçe Başkanı Kılıç, burada yaptığı açıklamada, Kızıltepe için hububat merkezinin önemli projelerden biri olduğunu söyledi.



Kılıç, "Zahireci esnaflarımız kendi imkanlarıyla ticaret merkezini inşa etmişler, birlik beraberliğin olduğu yerde huzur ve başarı mutlaktır, zahireci esnaflarımızı kutluyor, dayanışmalarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.