AK Parti'den CHP'nin Restine Cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP sözcüsü Selin Sayek Böke'nin 'çekiliriz' tehdidine sert tepki gösterdi.



CHP sözcüsünün sözlerini 'çok vahim' olarak değerlendiren Turan, "Halk bunlara 'evet' demediği için halkı aşağılayan, 'Meclis'ten çekiliriz' tarzı marjinal tarza başvurular yapıyorlar. Bu dil demokratik eylem değil. Millet size Meclis'e gidin, bizim haklarımıza sahip çıkın diye yetki verdi. CHP'nin sayın sözcüsünün bu sözleri ve kararı gözden geçireceklerini düşünüyorum. Söz de, karar da milletindir. Millet bize görev verdi. Bu görevi yapmaya CHP'yi davet edeceğiz. Bizim açımızdan çok önemli değil. Millete karşı sorumluluğumuz var" dedi.



CHP'li Selin Sayek Böke, referandumlar ilgili açıklamasında, "Bütün haklarımızı kullanacağız. Meclis'ten çekilmek de buna girer" demişti. - ÇANAKKALE