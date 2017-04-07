AK Parti'de Sandık Görevlilerinin Eğitimine Başlandı

AK Parti Nevşehir İl Seçim İşleri Başkanlığı, sandık başında görev alacak, asil yedek ve müşahitlerin eğitimine başladı.



16 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması öncesinde AK Parti Nevşehir İl Teşkilatı'nda, merkez başta olmak üzere merkeze bağlı İlçe, belde ve köylerde sandıklarda görev alacak görevlilerin eğitimine başlandı.



AK Parti İl Seçim İşleri Başkanı Edip Avşar başta olmak üzere, İl Hukukçusu ve Siyasi Hukuki İşler Başkanı Avukat Murat Özkaya, Seçim İşleri Komisyon üyesi Avukat İsa Gündüz tarafından düzenlenen toplantılarda Hacıbektaş, Gülşehir ve Ürgüp ilçelerinin eğitimleri tamamlandı.



İlçe başkanları ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerinin önemine vurgu yapılıyor ve AK Parti sandık asil, yedek ve müşahitlerinin sandıkta ki görevlileri ile dikkat etmesi gereken konular ele alınıyor.



Seçim gününe kadar devam edecek eğitim çalışmalarında, İlçe, Belde, mahalle ve köylerdeki sandık başı görevlilerine, oy kullanma süreci ve oyların sayımları sırasındaki sorumluluklarına ilişkin bilgiler aktarılacak. - NEVŞEHİR