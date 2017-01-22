AK Parti'de Referanduma Hazırlık Çalışmaları

AK Parti Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat, anayasa değişikliği için yapılması planlanan referanduma hazırlık çalışmalarına başladıklarını belirtti.



Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin istikrarı için milletin büyük bir çoğunlukla anayasa değişikliğine sıcak baktığını belirterek, yapılacak referandumun ülkenin dönüm noktalarından biri olacağını anlattı.



Referandum için çalışmalara başladıklarını, bu kapsamda her kesime ulaşacaklarını ifade eden Fırat, çalışmaları "istiklal ve istikbal aşkıyla" sürdüreceklerini kaydetti.



Fırat, milletin ve çocukların geleceği için üç ayda çok ciddi çalışmalar yapmak zorunda olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Tüm mahallelerimizi tek tek dolaşıp vatandaşlarımıza anayasa değişikliğini anlatacağız. Hakkari'de inşallah çok ciddi manada evet oyu çıkararak ülkemizdeki bu değişikliğe biz de destek olmaya çalışacağız. 2016 yılında millet olarak gerçekten tarih yazdık. Bu aziz millet, tarihinde asla diz çökmedi ve çökmeyecektir. 15 Temmuz gecesi son kozlarını oynadılar ama milletimiz öyle bir dirayet gösterdi ki, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara indik ve aziz milletimiz darbecilere darbe yaptı. İnşallah referandum sürecinden sonra Türkiye'miz şaha kalkacaktır. Asla umutsuzluğa ve korkusuzluğa kapılmayacağız."