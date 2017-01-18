AK Parti'de Referanduma Hazırlık Çalışmaları

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, anayasa değişikliği için yapılması planlanan referanduma hazırlık çalışmalarına başladıklarını belirtti.



Anayasa değişikliği için yapılması planlanan referandum çalışmaları yürüten Merkez ilçe Mahalle Teşkilatlarının hazırlıklarını inceleyen Karadağ, referandum hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Referandumun, Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Karadağ, şöyle devam etti:



"Türkiye'mizin geleceği açısından son derece önemli olan referandum sürecine girdik. Referandum sistem değişikliği olarak bu zamana kadar yapılan tüm seçimlerden çok daha önemlidir. Seçim çalışmalarımıza başladığımız bugünlerde il ve ilçelerimizde seçim koordinasyon merkezlerimizi kurduk. Referanduma giderken teşkilat çalışmalarımızın özelikle merkez ilçemizin Mahalle teşkilatlarımızın oluşturulması, sandık kurullarımızın oluşturulması, seçmen güncellemelerinin yapılması bitmek üzere. Bu manada merkez ilçe teşkilatımız diğer ilçe teşkilatlarımıza örnek oluşturuyor. İlçe başkanları toplantımızda merkez ilçe başkanımızı ve sizleri örnek gösteriyorum. Bu azimli, özverili çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum."



AK Parti'nin bir dava ve milletin geleceğini inşa etme partisi olduğunu dile getiren Karadağ, "Bizler, geçmişini koruyarak geleceğe yürüyen partinin mensubuyuz. Dolayısıyla teşkilatımızın her kademesinde arkadaşlarımızla tam bir uyum içinde çalışarak büyük Türkiye hedeflerine ulaşmak için tüm gayreti göstereceğiz." diye konuştu.