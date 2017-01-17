AK Parti'de Partililer Referandumla İlgili Bilgilendirildi

AK Parti Odunpazarı Seçim İşleri Başkanlığınca, kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle seçim işleri başkanlarının katıldığı toplantıda referandumla ilgili bilgi verildi.



AK Parti Odunpazarı Seçim İşleri Başkanı Hakan Parlakgün, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşan referandum süreciyle ilgili teşkilatları bilgilendirdiklerini bildirdi.



Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğini ifade eden Parlakgün, şunları kaydetti:



"Bizler teşkilat olarak yapacağımız her çalışmada davamızın ruhuna ve hizmet anlayışımızın yapısına uygun hareket etmeliyiz. Ülkede yapılan ve devam edilen yatırımların durmaması, sosyal ve kültürel kazanımların devamı gerekiyor. Siyasi istikrarın devamı ve ülkemizin refahı için önümüzdeki referandum sürecini iyi değerlendirmeliyiz. Çalışmalarımız milletimizin hayrı için evet noktasında olmalıdır."