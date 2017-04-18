AK Parti'de Myk ve Mkyk Toplanacak
AK Parti MYK ile MKYK yarın Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanacak.
AK Parti MYK ile MKYK yarın Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanacak.
Kaynak: Dunya.com
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