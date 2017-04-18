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AK Parti'de Myk ve Mkyk Toplanacak
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AK Parti'de Myk ve Mkyk Toplanacak

AK Parti MYK ile MKYK yarın Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanacak.

AK Parti'de Myk ve Mkyk Toplanacak

AK Parti MYK ile MKYK yarın Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanacak.

Kaynak: Dunya.com

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