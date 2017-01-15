AK Parti'de 'Kış Sohbetleri Programı' Devam Ediyor

AK Parti İl Gençlik Kolları'nın organize ettiği 'Kış Sohbetleri Programı' her hafta farklı konular ve konuklarla devam ediyor.



Bu haftanın konuğu Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Tuncer Köküer oldu. Köküer, 'Eskişehir ve Yerel Yönetimler' başlığı altında; belediyecilik, belediye meclisinde görüşülen konular ve bulunan birimlerden genel hatlarıyla bahsettikten sonra Eskişehir'in yerel yönetimleri ve planlanan projeleri hakkında bilgi verdi. Programa yoğun ilgi ve katılım sağlayan AK Gençlik, Eskişehir'in yerel yönetimleri konusunda merak ettiği konuları Tuncer Köküer'e sordu. Tuncer Köküer samimi ve içtenlikle yöneltilen soruları cevapladı. Kendisi için de farklı ve güzel bir deneyim olduğunu belirten Köküer, Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özata'ya teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR