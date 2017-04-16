AK Parti'de "Evet Zaferi" Coşkusu - Izmir/aydın/
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AK Parti'de "evet zaferi" coşkusu Yaşanan coşkudan detaylar Vatandaşların kutlamalarından detaylarİZMİR/AYDIN/BALIKESİR - Vatandaşlar, resmi olmayan halk oylaması sonuçlarına göre sandıktan "evet" çıkmasının sevincini yaşıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AK Parti'de "evet zaferi" coşkusu
Yaşanan coşkudan detaylar
Vatandaşların kutlamalarından detaylar
İZMİR/AYDIN/BALIKESİR - Vatandaşlar, resmi olmayan halk oylaması sonuçlarına göre sandıktan "evet" çıkmasının sevincini yaşıyor.