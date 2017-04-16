AK Parti'de "Evet Zaferi" Coşkusu - Izmir/aydın/

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AK Parti'de "evet zaferi" coşkusu Yaşanan coşkudan detaylar Vatandaşların kutlamalarından detaylarİZMİR/AYDIN/BALIKESİR - Vatandaşlar, resmi olmayan halk oylaması sonuçlarına göre sandıktan "evet" çıkmasının sevincini yaşıyor.

AK Parti'de 'Evet Zaferi' Coşkusu - Izmir/aydın/

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AK Parti'de "evet zaferi" coşkusu
Yaşanan coşkudan detaylar
Vatandaşların kutlamalarından detaylar

İZMİR/AYDIN/BALIKESİR - Vatandaşlar, resmi olmayan halk oylaması sonuçlarına göre sandıktan "evet" çıkmasının sevincini yaşıyor.

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