AK Parti'de 8. Kat Düzenlemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’ye üyeliğinin gerçekleşmesiyle birlikte, Erdoğan’ın yeniden genel başkan olması için partinin kongreyi toplaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye üyeliğinin gerçekleşmesiyle birlikte, Erdoğan'ın yeniden genel başkan olması için partinin kongreyi toplaması bekleniyor. Erdoğan'ın yeniden genel başkan olması durumunda ise Erdoğan için AK Parti Genel Merkezi'nin 8. Katı tekrar düzenlenecek.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 51,41 gibi bir oranla vatandaşlar tarafından kabul gördü. Sonuçların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti'ye üye olması için teklif gidecek. Erdoğan'ın teklifi kabulüyle birlikte ise önümüzdeki haftalarda parti bünyesinde bir kongre yapılması bekleniyor. Kongreyle, Partinin Kurucu Lideri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar parti başkanı olacağı belirtiliyor. Erdoğan'ın AK Parti'nin Genel Başkanı seçilmesinin ardından ise, sürecin buna uygun bir şekilde geçirilmesi hedefleniyor. Bu durumda, Erdoğan partisinin Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve grup toplantılarına başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi için de AK Parti'nin 8. Katı (makam) yeniden düzenlenecek. - ANKARA