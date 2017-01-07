AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

AK Parti Muş İl Başkanlığı 2017 yılının ilk danışma meclisi toplantısını yaptı.



Parti binasında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Başkanı Namık Ergün, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile parti üyeleri katıldı. 15 Temmuz darbe gecesiyle ilgili hazırlanan sinevizyon gösteriminin ardından konuşan İl Başkanı Namık Ergün, partinin kurulduğu günden bugüne kadar görev alan tüm teşkilat üyelerinin katılımıyla bir toplantı yapmayı planladıklarını ve bu toplantıyı referandumdan önce yapmayı hedeflediklerini söyledi.



Son zamanlarda yaşanan terör saldırılarına da dikkat çeken Ergün, "Aslında 2017 yılı için güzel çalışmalarla ilgili konuşmak isterdim, 2017 yılı için müjdeli haberler vermek isterdim ancak ülke içi ve ülke dışından işbirliği halinde hareket eden terör örgütlerinin katliamlar yapması ülkeyi yasa boğmuştur. Terörizmi ve teröristlerin tamamını şiddet ve nefretle kınıyorum. Bu gibi menfur saldırılar karşısında yapmamız gereken, saflarımızı daha da sıklaştırmaktır. Birbirimize daha sıkı sarılmalıyız ve tüm milletimizin beklentisi olan AK Parti'mizi daha güçlü hale getirmeliyiz" dedi.



"Bu oyuna müsaade etmeyeceğiz"



Ülkede terör eylemlerinin arttığını ifade eden Namık Ergün, "Yurt içi ve dışında artan saldırıların tek amacı, ülkemizi bölmek, parçalamak ve yutmaktır. Cumhurbaşkanımızı, başbakanımızı ve iktidarımızı güçsüz ve etkisiz hale getirmeyi hedefliyorlar. Bu oyuna müsaade etmeyeceğiz. Ülkemiz üzerinde yapılmak istenen operasyonlara müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizin kalkınması için hayatını ortaya koyan Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın pasifize edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Onlara vereceğimiz en güzel cevap, partimize sahip çıkmaktır. Bunun için çalışmalarımızı arttırmalıyız. Teşkilat olarak herkes bir olmalı, dedikoduyu, kini ve nefreti bırakmalıyız. Birbirimizi Allah rızası için sevmeliyiz" diye konuştu.



Geçmişte hayal edilemeyen projelerin AK Parti döneminde hayata geçtiğine vurgu yapan Ergün şöyle konuştu:



"Tüm olaylar karşısında cumhurbaşkanımız, başbakanımız, bakanlarımız, parti üyelerimiz, 'durmak yok yola devam diyerek' açılıştan açılışa koşuyor. Geçmişte hayal dahi edilemeyen devasa projeler hayata geçiriliyor. Bu da birilerinin işine gelmiyor, birilerinin hesabına gelmedi. Ülkenin yükselmesi, birilerini rahatsız etti ve aynı kumandadan yönetilen FETÖ ve PKK terör örgütleri, alçakça saldırılarına başladı. Biz, bu saldırılara karşı birliğimizi muhafaza edeceğiz."



"Bu saldırıların arkasındakileri şiddetle kınıyoruz"



Belediye Başkanı Feyat Asya da, terör saldırılarına tepki göstererek, "Her ne sebeple olursa olsun insan hayatına kast edenleri telin ediyor, menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Tüm canlılara yaşam hakkını Allah vermiştir ve ancak Allah alır. Biz, bu saldırıların arkasındakileri şiddetle kınıyoruz. Üzerimizde oyunların oynandığını çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın Orta Doğu ülkelerinin umudu olduğunu gören şer odakları birleşerek, terör örgütleri üzerinde ülke hakkında plan ve projeler ortaya koymuşlardır ve hain saldırılarını yapmışlardır" dedi.



Belediyenin karla mücadele çalışmasına da değinen Başkan Asya, "Hiçbir insanın talebini geri çevirmeyi istemeyiz ama şunu bilin ki geri çevrilen talepler bizi de mutsuz ediyor ve bazı taleplerin yapılamayacağı için geri çevrildiğini bilmenizi isterim. 25 gündür doğal bir afet yaşıyor. 2 metreye yakın kar yağdı. Muş eski Muş değil. Trafik ağımız artmıştır. Hal böyle olunca da iş yükümüz de artıyor. Evet, her insan kendisi için en önemlidir ama bizim önceliklerimiz var. Kar yağdığı andan itibaren muhtarlar ve birim amirlerimizi seferber ettik. Vatandaşlarımızın ağır kış şartlarından en az şekilde etkilenmesi için tüm gücümüzle çalıştık. Günde 600 kamyon kar taşıyoruz. Bu basit bir çalışma değil" diye konuştu. - MUŞ