AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, halk oylamasında elde ettikleri sonuçtan tam anlamıyla tatmin olmadıklarını belirtti.



Ercik, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, halk oylamasında tam anlamıyla istedikleri sonucun çıkmadığını söyledi.



Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin yüzde 51,5 ile geçtiğini anımsatan Ercik, şöyle konuştu:



"Allah'a ne kadar şükretsek az. Öyle bir teşkilatız ki Türkiye'nin yarısından fazlasını almamıza rağmen tam anlamıyla sevinemedik. Biz açık ve net söyleyelim böyle bir teşkilatta olmaktan o kadar mutluyum ki bunu kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Yüzde 51,5 oranına sevinmeyen bir teşkilattan bahsediyoruz. Bizler, eğer bu oyumuzu koruduğumuz müddetçe Mersin'deki yüzde 90 belediyeyi almış oluyoruz. Bizim önümüzde bir yerel seçim var. Teşkilatlar o güne kadar gece gündüz çalışacaklar ve tamamen yerel siyasete hazırlanmış olacaklar. Bizim önümüzdeki en büyük imtihan bu."



Ercik, halk oylamasındaki çalışmaları ve desteklerinden dolayı ilçe teşkilatlarına teşekkür etti.



Toplantıya AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşkın ile çok sayıda partili katıldı.