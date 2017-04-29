AK Parti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Çalıştayı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Milletimiz, 16 Nisan'da ülkemizin birlik ve beraberliği için, güçlü bir Türkiye için 'evet' dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Milletimiz, 16 Nisan'da ülkemizin birlik ve beraberliği için, güçlü bir Türkiye için 'evet' dedi. Gücünü milletten alan AK Parti 7 bölgede de oy alabilen bir partidir." açıklamasında bulundu. AK Parti Ar-Ge Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması sonrasını değerlendirmek üzere Malta Köşkü'nde yapılan çalıştay düzenlendi.
Araştırmacılar, sosyologlar, akademisyenler ve milletvekillerinin katıldığı çalıştayda, 16 Nisan'daki halk oylaması sonuçları ele alındı.
Hotar, burada yaptığı değerlendirmede, "Milletimiz, 16 Nisan'da ülkemizin birlik ve beraberliği için, güçlü bir Türkiye için 'evet' dedi. Gücünü milletten alan AK Parti 7 bölgede de oy alabilen bir partidir." ifadelerini kullandı.
Milletin Cumhurbaşkanına güvendiğini, "evet" verenler kadar "hayır" verenlerin de bu ülkenin vatandaşı olduğunu, "evet" ile "hayır" verenin birlik ve beraberlik içinde yaşadığının kaydeden Hotar, "Sokaklara çıkma yönünde çağrı yapanlar, ülkenin çıkarlarını değil kendi çıkarlarını düşünmektedir. Daha önce de belirttiğim gibi bundan sonra sivil itaatsizlik, Gezi benzeri çağrılar bu millette karşılık bulmaz." değerlendirmesini yaptı.
Hotar'ın başkanlık ettiği çalıştaya, AK Parti milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Hüseyin Kocabıyık, Adnan Günnar, AK Parti Ar-Ge Birim Başkan Yardımcısı Mahmut Sami Mallı'nın yanı sıra Prof. Dr. Fuat Keyman, Doç. Dr. Erdinç Yazıcı, hukukçu Derya Yanık, Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş, Prof. Dr. Hüsamettin İnanç, Avukat Ali Göksu, araştırmacılar İhsan Aktaş, Faruk Acar, Prof. Dr. Birol Akgün ile basına kapalı olarak devam edildi.