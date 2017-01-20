AK Parti Çorum Teşkilatı 81 İl Teşkilatlarına Model Oldu

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ başkanlığında, İlçe başkanları istişare toplantısı gerçekleştirildi.



Büyük Otel konferans salonunda yapılan toplantıya, AK Parti Çorum İl başkan yardımcıları Eyüp Arslan, Murat Günay, Yusuf Ahlatcı, Sümeyye Esenyel, Mustafa Tuzcu, Cemalettin Polattaş, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve İlçe Başkanları katıldı.



Göreve geldikleri günden itibaren gerçekleştirilen istişare toplantılarının meyvelerini almaya devam ettiklerini söyleyen İl Başkanı Karadağ, "Teşkilatlarımızdaki sandık kurulu üyelerimizden tutun mahalle teşkilatlarımıza, ilçe kademelerimize, il kademelerimize ve genel merkezimize kadar oluşan teşkilatlarımız ile uyumlu, birlik ve beraberlik olgusu içinde partimizin ilke ve hedefleri doğrultusunda ilerliyoruz. Çorum teşkilatı genel merkez nezdinde 81 İlde model gösterildi." şeklinde konuştu.



Ülkemiz ve milletimiz için İl ve İlçe teşkilatları olarak üzerimize düşen görevleri arı gibi çalışarak yerine getirdiklerini kaydeden Mehmet Karadağ, "En son gerçekleştirdiğimiz ilçe başkanları toplantısı neticesinde teşkilatlarımızın yaptığı üye güncellemeleri, sandık çalışmaları, mahalle teşkilatlarımızın oluşumları ve referandum hazırlıkları istenilen düzeyde tamamlanmıştır. Aralık ayı çalışmalarımız kapsamında Çorum teşkilatımız genel merkez nezdinde 81 ilde model olarak teşkilatlara sunulmuştur. Bu nedenle siz değerli ilçe başkanlarımıza ve teşkilatlarımıza özverili çalışmalarınız nedeniyle teşekkür ediyorum." dedi.



İl başkanı Karadağ, "Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi biz yeni Türkiye derken, yeni anayasa derken ve başkanlık sistemi derken, milletimiz için sadece güçlü ve büyük Türkiye hayalimiz var. Ülkemizin geleceği açısından son derece önemli olan referandum sürecine girmiştir. Seçim çalışmalarında lokomotif görev üstlenecek olan İl ve İlçe seçim koordinasyon merkezi (SKM) başkanlığı çalışmalarını tamamladık. İl Başkan yardımcısı Eyüp Arslan Başkanlığı'nda kurulan SKM başkanlığı referandum çalışmalarının ana merkezi konumunda olacaktır. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın nasıl çalıştığını, çabaladığını hepimiz görüyoruz. Kahraman milletimizin talebi, kendi iradesine dayanan ve ülkemizin yarınlarını güvence altına alan yeni bir anayasadır. Bu ülkede 15 yılda yapılan çalışmaları, referandum başarısıyla taçlandırmalıyız. Teşkilat olarak tam bir uyum ve disiplin içinde çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız, ev ziyaretleri yapacağız, elini sıkmadığımız, hasbihal etmediğimiz bir kardeşimiz kalmayıncaya kadar birlikte çalışacağız ve referandumdan inşallah zaferle çıkacağız. Bizler, Milli İrade sözünü, hak ve özgürlükler meselesini lafta değil özde tutarak bu kavramlar üstüne yaşıyoruz. Amacımız Demokrasimizi ve Hukuk Devletini kuvvetler ayrılığı ilkesi ile daha da güçlendirmektir. Milletten aldığımız yasama ve yürütme meşruiyetini yine millete karşı sorumlu olduğu için hesap sorulabilir bir sistem olması için çalışıyoruz. ifadelerini kullandı. - ÇORUM