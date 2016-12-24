AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut Kimdir?

AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut, uyuşturucu satıcılarının elinden kurtardığı yeğeniyle birlikte eve dönerken uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Ankara Mamak'ta yeğeninin önünü kesen uyuşturucu satıcıları ile kavga ettiğini öğrenen AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı 35 yaşındaki Yılmaz Bulut, olay yerine gitti. Uyuşturucu satıcıları ile bir süre tartışan Bulut, yeğeni ile birlikte evine döndüğü sırada, araçla takip eden 4 kişinin açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı. Bulut'un kanlar içinde yerde kaldığını gören saldırganlar gecenin karanlığından faydalanarak izlerini kaybettirdi.

YILMAZ BULUT HAYATINI KAYBETTİ

Bulut'un yeğeni olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı tedavi edilmek üzere Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine saldırının gerçekleştiği yere gelen Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili delilleri topladı.