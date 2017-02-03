AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, 1 yıllık görev süresini içeren değerlendirme ve istişare toplantısı yaptı.



Bir otelde düzenlenen toplantıya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Babacanoğlu, Yerel Yönetimler Birim Başkanı Tülay Ömercioğlu, STK ve Halkla İlişkiler Birim Başkanı Timur Ay, Medya Tanıtım Birim Başkanı Murat Tek, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saime Aydoğan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mefail Ceyhan ve diğer partililer katıldı.



İl Başkanı Yeşim Karadağ, 3 Mart 2016 tarihinde göreve geldikten sonra geçen bir yıl içinde yaptığı çalışmaları anlattı.



AK Parti Çanakkale yönetimi olarak kenti, il merkezinden ibaret görmediklerini ifade eden Karadağ, Çanakkale'yi 12 ilçe, 11 belde ve 574 köyden oluşan bir bütün olarak gördüklerini söyledi.



TBMM'den geçen Anayasa değişikliği sonrası başlayacak referandum sürecini de değerlendiren Karadağ, seçime en hazır partinin AK Parti olduğunu belirterek, referandum sürecinin yerel veya genel seçim olmadığına işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:



"AK Parti'nin ve AK Parti teşkilatının kararı, güçlü bir Türkiye için sandıktan evet çıkmasıdır. Bizler bu uğurda kapı kapı dolaşarak, neden evet çıkması konusunda düşüncelerimizi halkımız ile paylaşacağız.



Değişiklik yapıla yapıla adeta yamalı bohçaya dönene 1982 Anayasamızda, Türk siyasi tarihinin en kapsamlı değişikliğini inşallah bu kez bu paketle yapacağız.



Konu ile ilgili milletvekillerimiz üzerine düşeni yaptılar. Artık sözde, kararda milletimizindir. Bizler milletimizin kararını hep baş tacı yaptık. Hep milletimizin kararını baş tacı olduğunu bulunduğumuz her platformda dile getirdik."