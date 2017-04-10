AK Parti Bursa Milletvekili Şahin Açıklaması

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, "İstikrar devam ettiği için bu hizmetler geldi." dedi.



Şahin, ilçeye bağlı Yenişehir Cihadiye Mahallesi'nde düzenlenen gaz yakma törenine katıldı. Şahin, buradaki konuşmasında daha önce köy olan Cihadiye'nin Bütünşehir Yasası'yla birlikte mahalle olduğunu ve hizmetlere kavuştuğunu söyledi.



Mahallenin artık doğal gaz nimetinden yararlanmaya başladığını aktaran Şahin, "Yenişehir'de 22 mahalleye daha doğal gaz verilecek. İstikrar devam ettiği için bu hizmetler geldi. Yenişehir'de devlet hastanesinin temeli atıldı. Hızlı trenin ilçeye kadar olan bölümü ihale edildi, Yenişehir-Osmaneli hattının proje çalışmaları tamamlandı, önümüzdeki günlerde de ihalesi yapılacak." diye konuştu.



Şahin, daha sonra Durak ailesinin evindeki mutfakta ocaktaki gazı yaktı. Şahin ve beraberindekiler evin hanımı Neriman Durak'ın doğal gaz ocağında demlediği çaydan içti.