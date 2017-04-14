AK Parti Bursa Milletvekili Karaburun: "CHP çalışmalara katılmadı"



BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, "Biz gelin birlikte anayasa yapalım dedik. MHP bizimle birlikte çalışırken, CHP çalışmalara katılmadı" dedi.

Bursa'nın İznik ilçesinde konuşan Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, 16 Nisan öncesi referandum değerlendirmesinde bulundu. Karaburun, "Biz neden 'evet' dediğimizi halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. 1982 askeri darbe anayasası ile yönetiliyoruz. Hala daha köhneleşmiş bir anayasamız var. Biz dedik ki gelin hep beraber anayasa yazalım. Bizi ifade edecek bir anayasa olsun. Sağ olsun MHP bizimle birlikte bu çalışmalara katıldı. Fakat onun haricinde CHP baştan bir 'hayır' dedi ve bu çalışmalara katılmadı. MHP ile birlikte yaptığımız çalışmalarda bir adım onlar, bir adım biz derken ortaya 18 madde çıkartmış olduk. CHP'ye defalarca gelin dememize rağmen gelmediler. Bu 18 maddeye bakıldığı zaman 'hayır' diyeceğiniz bir şey yok. Halkımızı bu 18 maddede neler olduğunu anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Muhalefet partisinin kullandığı en büyük argümanın 'diktatör' iddiası olduğunu dile getiren Karaburun,"Diktatörlük olacak diyorlar. Ben bundan bahsetmek istiyorum. Bizim üç erkimiz var.Yasama, yürütme ve yargı. Yasama da milletvekilleri, yürütmede cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlar kurulu var. Yargıda HSYK kurulu var. Bizler cumhurbaşkanı sadece vatana ihanet suçundan yargılanmasın, sizler gibi yargılanabilsin istiyoruz. Bir diktatör yargılanabilir mi? Biz bunun izahını yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.