AK Parti Bursa Milletvekili Ala'nın Dayısı Defnedildi

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın dün vefat eden dayısı Ali Nihat Ala (79), Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.



Ala, cenaze namazı öncesinde Bozhane Camisi'nin avlusunda taziyeleri kabul etti.



Ali Nihat Ala'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.



Cenaze törenine Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ağlar, Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç ile yakınları katıldı.