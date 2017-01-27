AK Parti Bursa Milletvekili Ala Açıklaması

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Okluk Bilgisi Ala'dan" haberinin tamamen gerçek dışı ve yalandan ibaret olduğunu bildirdi.



Ala, yaptığı yazılı açıklamada, bir gazetede, yer alan ve başka bir internet sitesine de taşınan 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili açılan bir davaya ilişkin, "Okluk Bilgisi Ala'dan" başlıklı haberin tamamen gerçek dışı ve yalandan ibaret olduğunu belirtti.



Efkan Ala, şunları kaydetti:



"Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız, tatilini bahsi geçen Okluk Koyu'nda yapmamıştır. Dolayısıyla gerçekle alakası olmayan bir bilginin tarafımdan herhangi bir kimseyle paylaşılması da söz konusu değildir. Ayrıca haberde yer alan dönemin Sahil Güvenlik Komutanı da 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi tarafımdan görevden uzaklaştırılmıştır."