AK Parti Bursa İl Başkanı Torun'dan Aa'ya Ziyaret

AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



Başkan Torun, AA Bursa Bölge Müdürü Zafer Akpınar'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



AA'nın, doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin adresi olduğunu ifade eden Torun, kurumun bu anlamda önemli bir işlevi yerine getirdiğini vurguladı.



Akpınar ise, AA'nın halk oylamasına yönelik hazırlıklarını tamamladığını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.