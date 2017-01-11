AK Parti Bitlis Gençlik Kolları'ndan Haleplilere Yardım

AK Parti Bitlis Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından toplanan insani yardım malzemeleri, Halepliler için yola çıktı.



Gıda, giyim ve insani yardım malzemelerinden oluşan yardımlar, AK Parti İl Başkanlığı önünde tıra yüklendi. Tır daha sonra dualarla Hatay'a uğurlandı.



Bitlis Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Şems Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel merkez başkanlıklarının öncülüğünde Bitlis Gençlik Kolları Başkanlığı olarak yardım topladıklarını söyledi.



Halepli kardeşlerimiz için topladığımız yardımları bugün itibariyle yola çıkacağını ifade eden Nasır, şöyle konuştu:



"Bu yardımlarda emeği bulunan hayırsever vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Düşkünlerin elinden tutmak bizim vazifemiz. Cumhurbaşkanımız ve ülkemizin gösterdiği bu güzel davranışa bizler de Bitlisli gençler olarak destek veriyoruz. Allah'ın izniyle tırımız kazasız belasız yola çıkıyor. Allah yerine ulaştırmayı nasip etsin. Yardım tırında kuru gıda, bakliyat, patates, kışlık giysi, battaniye ve çocuk bezi bulunmakta. Bu yardımları ihtiyaç sahipli Halepli kardeşlerimize gönderiyoruz. Onların dertlerine derman olabilmek adına böyle bir yardım tırı oluşturduk."