AK Parti Binasına Ses Bombası Atan Zanlının Davası Sürüyor

İzmir'de, AK Parti Karşıyaka ilçe binasına, ardından MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine ses bombalı eylem düzenleyen ve Buca'da polisle çatışmaya giren Deniz A.'nın yargılanmasına devam edildi. Sanık Deniz A. ve henüz yakalanamayan kadın şahsın bir süre kaldığı kiralık evde bulunan 1 kalaşnikof marka silah, yaklaşık 400 gram plastik patlayıcı, 2 şarjör, bir miktar patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat ile ilgili dosya bu davayla birleştirildi. Birleştirilen dava ile ilgili evi kiraya veren aile mahkemede tanık olarak ifade verirken, evi kiraya veren Saniye B., sanık Deniz A.'yı teşhis edip kendini öğrenci ve Ali isminde biri olarak tanıttığını söyledi.



Bugün, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 8. celseye, ömür boya hapis ve 30 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan 23 yaşındaki sanık Deniz A., sanığın avukatları ve davacı avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Deniz A.'nın kiraladığı evden çıkan uzun namlulu silah ile bomba yapımında kullanılan malzemelerle ilgili soruşturma dosyasının bu dava ile birleştiğini, birleştirilen dosyanın henüz soruşturmasının bitmediğini söyledi. Ayrıca mahkeme başkanı, geçen duruşmada istenilen telsiz konuşmaları ile ilgili dökümlere cevap gelmediğini okudu. Mahkeme heyeti, birleştirilen dosya ile ilgili sanık Deniz A.'ya söz verdi. Sanık Deniz A., dosyanın eline geçmediğini, bu nedenle savunma yapmayacağını söyledi.



Evi kiralayan aile tanık olarak dinlendi



Mahkeme heyeti daha sonra sanık Deniz A.'nın kiraladığı evde çıkan malzemelerle ilgili tanıkları dinlemeye başladı. Tanık olarak ilk ifadeyi veren sanığa evi kiralayan Saniye B., "Benim Buca Çamlık Mahallesi'nde 1+1 evim vardı. Tam olarak hatırlamıyorum, bir erkek bir kız gelerek öğrenci olduklarını söyleyip evi kiralamak istediklerini ifade ettiler. Bende burayı 200 liraya kiraya verdim. Yaklaşık 2 ay kadar oturdular. Bir süre ortada görünmediler. Daha sonra evi kiralayanların polis tarafından yakalandıklarını öğrendik. Eşim camı kırıp kiraya verdiğimiz evin içine baktı. Evde silah ve malzemeler çıkınca polise bilgi verdik" dedi.



Daha sonra mahkeme başkanı tanık Saniye B.'ye sanığı gösterip, tanıyıp tanımadığını sordu. Tanık, sanığın evi kiralayan, kendini Ali olarak tanıtan şahıs olduğunu söyledi. Tanık olarak dinlenen Saniye B.'nin kızı Birgül A. ise "Annem ve babam 2015 yılının okul kapandıktan sonra 1+1 evi kiraya verdi. Kiraya verdiği kişiler, 'Biz kuzeniz, öğrenciyiz' dediler. Kiralayıp oturmaya başladılar. Daha sonra ortadan kayboldular. Kapı kilitliydi. Başka kişiler evi kiralamak istedi. Babamda evi kiralamak isteyenlere göstermek için camı kırıp içeri girdi. İçeri girince uzun namlulu silah ve bilmediğim malzemeler bulduk. Polise bilgi verdik" diye konuştu.



Mahkeme başkanı, tanık Birgül A.'ya "Mahkeme salonunda evi kiralamaya gelenlerden biri var mı, bir bak" diye sordu. Mahkeme salonuna göz geçiren tanık Birgül A., sanık Deniz A.'yı gösterip, "Evi kiralayan ve bize kendini Ali Haydar olarak tanıtan kişi budur" dedi.



Sanığın tutukluluğuna devam kararı verildi



Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma savcısı, sanığın suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, telsiz konuşmaları ile ilgili olarak yapılan dökümlerin istenmesine, birleştirilen dosyanın akıbetinin sorulmasına, evrakların gizliliği ihlal etmeyecek şekilde bir suretinin gönderilmesine, sanığın tutukluluğun devamına karar verip duruşmayı temmuz ayına erteledi.



Olayın geçmişi



Deniz A., iddiaya göre 2015 yılında ilk önce AK Parti Karşıyaka ilçe binasına ses bombası koymuş, olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana gelmişti. Ardından ise MHP Çamdibi irtibat bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine konulan ses bombaları hasara neden olmuştu. Daha sonra ise Buca'da devriye görevi yapan polis ekibine uzun namlulu silahla ateş edilmiş, polis memurları aracın camlarının kırılması sonucu yaralanmış, saldırganlardan Deniz A. elindeki poşette dipçiksiz otomatik silah, bir tabanca ve el bombasıyla yakalanmış, suç ortağı olduğu tespit edilen saldırgan ise kaçmıştı. Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 21 Mart 2016 günü, Buca'daki bir eve operasyon düzenledi. Bir süredir kullanılmadığı belirlenen evde, 1 kalaşnikof marka silah, yaklaşık 400 gram plastik patlayıcı, 2 şarjör, bir miktar patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat bulundu. Yapılan incelmede, Buca'da geçen ekim ayında polise silahlı ve bombalı saldırıda bulunan Deniz A. ve kimliği belirlenemeyen kadın şüphelinin, bir süre bu evde kaldığı tespit edildi. - İZMİR