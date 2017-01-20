SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
AK Parti Binasına Lav Silahıyla Saldırı Girişimi (2)
AK Parti Binasına Lav Silahıyla Saldırı Girişimi (2)
20 Ocak 2017 Cuma 22:17
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9183831] DHA
3
17
7
sponsored ads
İstanbul'da ikinci saldırı girişimi! Bu kez AK Parti binası hedefte
İstanbul Emniyeti'ne roketatarlı saldırı! İşte ilk görüntüler
Trump koltuğa oturdu, dolar hareketlendi!
Ünlü yıldız, aracının içinde ölü bulundu
Manisa'da görenler şaşkına dönmüştü, işin aslı sonradan anlaşıldı!
sponsored ads
Ve Obama gitti! Veda ederken geleneği bozmadı
Ortalığı fena karıştırdı! Tepki yağıyor
Terörist durup durup aynı soruyu soruyor!
Liseli kız öğrencinin ibretlik görüntüsü!
sponsored ads
Kovduğu damat adayı, video yayınlayıp her şeyi anlattı
İlk konuşmasında Obama'yı kendi silahıyla vurdu!
Terör örgütü uçak üretmeyi başardı
Devlet Bahçeli'den Recep İvedik'e sert tepki
5 Şehit verilen saldırı sonrası İncirlik'e çıkarma yaptılar
Türkiye'yi terk ediyor! İşte yerleşeceği ülke
Gündüz vakti dinlemediler, sokak ortasında fuhuş pazarlığı!
İşte Erdoğan'ı kızdıran kaymakam
Başbakan Yıldırım'la aynı sofrayı paylaşan asker şehit oldu
Bakan canlı yayında konuşurken şaşkına çeviren olay
İçini gösteren kıyafetle kardeşi köşeyi döndü
Transfer olduğunu sosyal medyadan duyurdu
Trump'ın kızları ve eşi şıklık yarışına girdi
Herkes panik halinde kaçıştı, o yerinden bile kıpırdamadı
Mahşeri kalabalıkta devir teslim!
Acun'un kanalında şaşkına uğratan görüntü
"Bu ne biçim Meclis' diyor, 'Böyle şey olur mu?' diyor"
Gelinine tecavüz eden kayınpedere mahkeme acımadı
Türk askerini kaçıran DEAŞ'lının ağabeyleri hakkında flaş iddia
Yemin töreninde dikkat çeken kutu detayı
Yılın aşk bombası
"Türk'ün demir yumruğu inmeli, kuşatma zaferle taçlandırılmalı"
Ambulans ve otomobil çarpıştı, bir aile yok oldu
Obama'ya gözyaşlarıyla veda
Emeklemeden koşmak dedikleri bu olsa gerek! 8 yaşında ilkokulu bitirdi
12 milyon emekliyi ilgilendiren önemli gelişme!
Üniversitelilerin eş değiştirme davasında 'fantezi' savunması!
Satılırsa kulüp köşeyi dönecek! Değerini yüzde 4250 arttırdı
Josef'den eski takım arkadaşına "Fenerbahçe'ye" gel çağrısı
Yıllar sonra Beyaz Saray'da! Yüzü her şeyi anlattı
Türkiye'nin ilk yüz nakillisinden haber var!
Milyon dolarlık serveti var, 1 milyoncudan alışveriş yapıyor
MHP'li milletvekilinden istifa açıklaması!
Transferde sıcak saatler! Menajeri İstanbul'a geldi
Son paylaşım her şeyi bitirdi
700 bin TL'ye aldı, kameraları görünce yüzünü kapattı
Türkiye'nin ilk 4x4'ünü üretmişlerdi! Şimdi Hintlilere satıldı
Sergen transferde bombayı patlattı
Daçka Ruslara salonu dar etti!
Eski nişanlısı dönen dolapları anlatmıştı! Naz'dan cevap geldi
Kenan, son hareketiyle gönülleri fethetti