AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, muhtarlarla bir araya geldi.



Bilecik Belediyesi Sosyal Tesisler Aile Çay Bahçesi'nde her hafta pazartesi günü muhtarlarla bir araya gelen İlçe Başkanı Serkan Yıldırım'a, bu hafta Düzce eski İl Genel Başkanı Şinasi Akbulut ve Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün'de eşlik etti. Muhtarların sorunları her hafta düzenli olarak ele aldıklarını ifade eden AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, "Bu hafta bizlere sayın vali yardımcımız ve Düzce eski İl Genel Başkanı eşlik etti. Muhtarımızla bizlere köy ve mahallerinde ki sorunları dile getirdiler. Bizlerde her hafta muhtarlarımızla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. - BİLECİK