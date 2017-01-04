AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Namal İstifa Etti

AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Gülcan Namal'ın istifa ettiği öğrenildi.



Namal'ın istifa dilekçesini AK Parti Bilecik İl Başkanlığına verdiği ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaşarak "Hakkınızı helal" edin dediği öğrenildi. Gülcan Namal'ın istifasının AK Parti Genel Merkezine gönderildiği ve onaylanmasının beklendiği kaydedildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir parti yetkilisi, böyle bir başvuru yapıldığını doğrulayarak yazının Parti Genel Merkezine gönderildiğini belirtti. - BİLECİK