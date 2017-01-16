AK Parti Bilecik İl Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığının aralık ayı Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.



Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıda konuşan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, aralık ayında bir çok faaliyet, toplantı ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.



Genel Merkez Teşkilat Performans Sistemi'nde (TPS) Türkiye geleninde 11. sıraya yükseldiklerini belirten Karabıyık, "15 senedir ülkeye hizmet eden bu teşkilat, ilk günkü heyecanla ve canla başla çalışmaya devam ediyor." dedi.



İl ve ilçe belediye başkanlarının sunumlarıyla devam eden toplantı, soru ve görüşlerin alınmasıyla sona erdi.