AK Parti Bilecik İl Başkanlığında Belediye Başkanları Bir Araya Geldi

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AK Parti Bilecik Belediye Başkanları toplantısına katıldı.



AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda yapılan toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı katıldı.



Yapılan toplantı sonrası açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "AK Parti Bilecik İl Başkanlığında Belediye Başkanlarımızla bir araya geldik. Gelecekteki çalışmalar için istişarelerde bulunarak, fikir alışverişi yaptık. Hep birlikte el ele, gönül, gönüle vererek başaracağız" dedi. - BİLECİK