AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık'dan Eskişehir İl Başkanı Ünlü'ye Ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve İl Yönetiminden Zafer Cengiz AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü'yü makamında ziyaret etti.



AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, ziyarette AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü'ye Osmanlı Devletinin kurucusu Kayı Boyu bayrağı motifli hediye takdim ederek, Ünlü'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.



AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü de, Karabıyık'ın hediyesinden dolayı teşekkür ederek, yapmış olduğu nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR