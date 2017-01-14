AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık Açıklaması

Bilecik Belediye Başkanlığı adaylığı için adı Bilecik gündeminde sık sık yer alan Münür Şahin için AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Bilecik Belediyesinden aday olmak isterse bu kendi takdiridir. Genel Merkezimiz uygun gördükçe olabilir neden olmasın" dedi.



AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik'te 3 dönemdir arka arkaya belediye başkanlığı yapan ve partisinin tüzüğü gereği bir daha ki dönem aday olamayacak olan Selim Yağcı'nın ardından Bilecik Belediye Başkanlığı adaylığı için adı geçen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'le ilgili soruları yanıtladı. "Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in 2013'te Bilecik'ten belediye başkanlığı için aday adaylığı için başvuru yaptı. İddialara göre; parti olarak ta bir dönem Osmaneli'nden aday olunması ve ardından Bilecik'ten aday gösterilir yönünde söz verilmiş" soruna cevap ceren Karabıyık, "Münür Şahin'in adaylığı döneminde ben daha yeni Merkez İlçe Başkanı olmuştum. Herhangi bir söz taahhüt verildiyse falan ben bilmiyorum. Bizim partide ileriye dönük kimse kimseye bir taahhüt veremez. Bütün siyasi partiler için geçerli bu. Verilen sözler kişiseldir, siyasi parti olarak değil. Münür Şahin'den bizler tabii ki memnunuz çok çalışkan bir belediye başkanı. Osmaneli'yle ayrı bir hava kattı. 2019 seçimlerinde kendisi Bilecik Belediyesinden aday olmak isterse bu kendi takdiridir. Genel Merkezimiz uygun gördükçe olabilir neden olmasın. Zaten bu konular 2019 yılının gündeminde konuşulacak bir konu" dedi.



"Siz de aday adayı olacakmışsınız. Yakın çevrenize böyle söylenimler de bulunduğunuz iddia ediliyor" sorusuna Karabıyık, "Şuan benim gündemin referandum" dedi. - BİLECİK