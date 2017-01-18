AK Parti Beypazarı Teşkilatı'ndan Emniyet Müdürüne Ziyaret

AK Parti Beypazarı İlçe Teşkilatı, ilçeye bir süre önce atanan Emniyet Müdürü Atilla Yaşar'ı ziyaret etti.



AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Yaşar Hız, Yaşar'a yeni görevinde başarı diledi.



Emniyet Müdürlüğünün çalışmalarının her zaman arkasında duracaklarını dile getiren Hız, "Beypazarı gelişen, sürekli büyüyen ve turizmiyle dünyadan ve ülkemizin her köşesinden turist ağırlayan bir ilçedir. Düzenli bir ilçe olması hepimizin dilek ve temennisidir. Alınacak bazı polisiye önlem ve tedbirlerle birçok şeyin önüne geçebiliriz. Bunda da hep birlikte hareket edeceğiz." dedi.



Yaşar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ortak çalışma ile ilçede güzel şeyler yapabileceklerini kaydetti.