AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Hız Açıklaması

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Yaşar Hız, ilçeye yatırımların gelmesi yönünde ciddi çalışmalarda bulunduklarını bildirdi.



Hız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iktidar partisi olarak ülkeyi yöneten ak kadroların neler yaptığının ortada olduğunu söyledi.



Beypazarı'na hizmet getirmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Hız, şöyle konuştu:



"İlçeye yatırımların gelmesi yönünde ciddi çalışmalarda bulunduk. Hükümet, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve yerel belediye olarak 3 ayağı çok iyi kullanmaya çalışıyoruz. AK Parti iktidarı, Ankara Büyükşehir Belediye ve Beypazarı Belediye başkanlıkları olarak, ilçeye kazandırılacak yatırım ve yapılması planlanan projeler bazındaki yatırımların gelmesi için, gerçekten canla başla, siyaset gütmeksizin çalışıyoruz. Beypazarı başkentin tarihi ve turistik bir ilçesidir. Turizm öne çıkmadan ilçede tarım ön plandaydı ve halen de öyle. İlçede 3T'yi harekete geçireceğiz. Tarih, turizm ve tarım. Bunları hep birlikte ele aldık ve irdeliyoruz. İlçenin tarihini öne çıkaracağız. Bunun yanında tarihle turizm yine öne çıkacak. Öte yandan tarım gerçekten başlı başına bir çalışma. Bu konuda İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile de koordineli hareket ediyoruz."