AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı,hacıahmet Mahallesi'nde 'Sevgi Yürüyüşü' Gerçekleştirdi
AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı, 16 Nisan referandumuna sayılı günler kala Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde ’Sevgi Yürüyüşü’ gerçekleştirdi.
AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı, 16 Nisan referandum una sayılı günler kala Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde 'Sevgi Yürüyüşü' gerçekleştirdi. Yürüyüş esnasında AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, vatandaşlara karanfil dağıtarak referandum için 'Evet' oyu istedi.
AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ve Yeni Anayasa seçimlerine sayılı günler kala Hacıahmet Mahallesi'nde 'Sevgi Yürüyüşü' düzenledi. Yürüyüşe; AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hacıahmet Mahallesinin tüm sokaklarını dolaşan protokol üyeleri ve partililer, mahalledeki vatandaşa karanfil dağıttı. Öte yandan yürüyüş esnasında romanlar tarafından gönüllü olarak açılan 'Beyoğlu Romanları Evet Destek Merkezi'ni ziyaret eden protokol üyeleri, referandum için Romanlardan destek istedi.
Referanduma sayılı günler kala çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 'Beyoğlu Romanları Evet Destek Merkezi'ni açanlara sonsuz teşekkür ettiğini belirterek, "Her yerde irtibat büromuz var ama böylesi Beyoğlu'nda bir ilk oldu. Dolayısıyla emeği geçen herkese ok teşekkür ediyorum. Desteklerini bizlerden esirgemeyen roman vatandaşlarımıza minnettarım" dedi.
"Bizlere destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum"
Romanların çok duyarlı vatandaş olduklarını belirten AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, "İnşallah 16 Nisan'da güçlü Türkiye için, istikrarlı Türkiye için, çocuklarımızın Türkiye'si için, geleceğimiz için, sandıkta, 'Evet' diyeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan, buralardan yetişti, aramızdan çıktı. Romanların ne kadar vatansever olduğunu çok iyi biliyor. Romanlar da Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar vatansever bir insan olduğunu bu millet için canını dişine takıp çalıştığını çok iyi biliyor. Bugün roman kardeşlerimizin açmış olduğu Beyoğlu Romanları Evet Destek Merkezi'nde sizlerle bir arada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Bizlere destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL