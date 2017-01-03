Ak Parti Beylikova İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, İlçe Koordinatörü Mehmet Ergin başkanlığında gerçekleştirildi.



Beylikova İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, İlçe Koordinatörü Mehmet Ergin'in konuşması ile başlatıldı. Ergin'in konuşmalarının ardından İlçe Başkanı Hasan Basri Doğan, teşkilat çalışmaları ve üye çalışmaları, İlçe Belediye Başkanı Özkan Alp de belediye faaliyetleri hakkında bilgi aktardı. Özkan, AK Parti hükümeti ve belediyesiyle birlikte Beylikova ilçesinin ufkunu açtığını belirterek, "Hükümetimizin ve belediyemiz tarafından ilçemizdeki yapımı devam eden 300 kişilik yurt, sıcak asfalt, spor kompleksi, meslek lisesi atölye binası ve 450 kişilik sinema salonu inşaatları tamamlandığında ilçemiz birçok alanda cazibe merkezi haline gelecek" diyerek yapılan çalışmalara değindi. İlçe Danışma Meclisi gündeme ilişkin konuların görüşülmesi ile tamamlandı.



Beylikova İlçe Danışma Meclisi toplantısına Eskişehir İl Yönetim Kurulu'ndan Mehmet Şafak, Halil Söğüt, İlçe Başkanı Hasan Basri Doğan, Belediye Başkanı Özkan Alp, İl Kadın Kollarından Ayla Bacakoğlu, Gülşah Kavlan ve Beylikova İlçe Teşkilatı üyeleri katıldı. - ESKİŞEHİR