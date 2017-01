AK Parti Besni Teşkilatı Köylülerle Bir Araya Geldi

AK Parti Besni İlçe Teşkilatı, köy ve beldeleri ziyaret ederek, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinliyor.



AK Parti Besni İlçe Başkanı Av. Mustafa Çiğdem, il genel meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve partililer ile birlikte köy ziyaretlerini sürdürdüklerini söyleyerek, her zaman vatandaşların yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini ifade etti.



Köy ziyaretlerinde vatandaşların talep ve önerilerini dinlediklerini belirten Çiğdem, "Köy ve beldelerimize teşkilat mensuplarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde halkımızla sohbet edip talep ve önerilerini dinleyerek yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Genel olarak köylerimizde alt yapı noktasında talep var. Bu talebi de inşallah toplulaştırma ile çözüyoruz. Toplulaştırma ile alt yapısı yapılmayan köyümüz kalmayacak. Halkımızın hükümetimize ve partimize olan sevgisini gittiğimiz her yerde hissediyoruz. Halkımız her zaman devletimizin veCumhurbaşkanımızın yanında olduğunu içtenlikle belirtti. Gittiğimiz her yerde hükümetimizin eser ve hizmetleri var, partimizin mührü var. Bu eser ve hizmetlerin kazandırılmasında emeği geçen Adıyaman milletvekillerimize, valimize, kaymakamımıza ve il encümenlerimize teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN