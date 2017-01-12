AK Parti Belde Başkanları Ünver'i Ziyaret Etti

AK Parti'de Merkez İlçe başta olmak üzere ilçelerin belde başkanları, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'e nezaket ziyaretinde bulundu.



Nevşehir merkez başta olmak üzere Nevşehir'in çeşitli ilçelerine bağlı beldelerin AK Parti Belde başkanları, AK Parti İl Teşkilat Başkanı Serhat Sonugelen başkanlığında, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'i makamında ziyaret ederek, gerçekleştirilen teşkilat çalışmalarına ilişkin bilgiler verdiler.



Son yaşanan siyasi gelişmeler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden Anayasa değişikliği ile ilgili gerçekleştirilen oylama ve sonrasında gerçekleştirilmesi planlanan referandumla alakalalı konularında görüşüldüğü ziyarette, AK Parti Çat Belde Başkanı Ümit Belli, AK Parti Göre Belde Başkanı Necip Subaşı, AK Parti Sulusaray Belde Başkanı Mehmet Gümüşsuyu, AK Parti Uçhisar Belde Başkanı Ahmet Kutlugün, Avanos İlçesine bağlı Özkonak AK Parti Belde Başkanı Murat Güney, AK Parti Çalış Belde Başkanı Alaattin Sarıdaş, AK Parti Kalaba Belde Başkanı Erdoğan Karayılan, Acıgöl İlçesine bağlı AK Parti Karapınar Belde Başkanı Erol Tiftik ve Derinkuyu İlçesine bağlı Yazıhöyük AK Parti Belde Başkanı Habip Kınacı'da hazır bulundu.



Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ise AK Parti Belde Başkanlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - NEVŞEHİR