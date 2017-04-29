AK Parti Batman İl Başkanı'ndan Teşekkür Ziyareti

AK Parti Batman İl Başkanı Diyaettin Uçar, 16 Nisan halk oylamasında kendilerine destek veren Gercüş ilçe köylerine teşekkür ziyaretinde bulundu.



Uçar, AK Parti ilçe Başkanı Ali Öner ve AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Veysi Atılgan ile ilçeye bağlı Koçak, Ulaş, Güzelöz, Yemişli ve Nurlu köylerini ziyaret ederek desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Ziyaretlerin ardından konuşan Uçar, Batman halkının birlik ve beraberlikle, güven duygusu içerisinde tercihini "evet" olarak kullandığını söyledi.



Türkiye genelinde verilen "evet" oylarına baktıklarında köylerinin başarısının ortada olduğunu belirten Uçar, "Halkımız birlik ve beraberlik ruhuyla bütünleşmiştir. Bu birlikteliğin bizi daha büyük başarılara taşıyacağı kanaatini taşımaktayım. Bu anlamda halkımızın bize verdiği destekten dolayı minnettar ve müteşekkir olduğumuzu bir kez daha köy köy dolaşmak suretiyle halkımıza bir vefa noktasında borcumuzu ifa etmek için teşekkür ziyaretleri gerçekleştiriyoruz." diye konuştu. AK parti iktidarı döneminde atmış oldukları temelleri kimsenin sarsamayacağını vurgulayan Uçar, bunu fark eden Batman halkının güçlü bir irade ortaya koyduğunu kaydetti.