AK Parti Bartın Milletvekili Tunç Açıklaması

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, kent merkezindeki Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesine yeni bina yapım ihalesinin 10 Şubat'ta gerçekleşeceğini bildirdi.



Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, ihalenin Bartın İl Özel İdaresince gerçekleştirileceğini belirtti.



Yeni lise binasının Bartın Merkez Aladağ Mahallesi'nde Emniyet Müdürlüğünün karşısında bulunan arsaya inşa edileceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesine yeni bina yapım ihalesi 10 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bartın'a AK Parti iktidarı döneminde 37 okul kazandırdık. İl merkezi, ilçe ve beldelerde ihtiyaç olan okulları yaparak öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunuyoruz. Daha sonra da Bartın Endüstri Meslek Lisesi Kampüsü ile Amasra Lisesi yurt inşaatının ihalelerinin gerçekleştirilmesini planlıyoruz."