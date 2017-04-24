AK Parti Balıkesir İl Başkanı'ndan Evet Rekoru Kıran İlçeye Teşekkür

16 Nisan referandumunda Balıkesir'de rekor kıran Dursunbey'e bir teşekkür de AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan'dan geldi.



Referandum'dan sonra ilçe ziyaretlerine yüzde 79.4 evet ile Balıkesir'in rekortmen ilçesi Dursunbey'den başlayan AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, ilçe parti teşkilatı ve Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile bir araya geldi.



AK Parti İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluşan Demiraslan, AK Parti İlçe Başkanı Akif Kandemir ve partilileri başarılarından dolayı kutladı. Daha sonra bir açıklama yapan Demiraslan; "Bugün il teşkilatımızla birlikte tüm ilçelerimize teşekkür ziyaretine çıktık. Bu halk oylaması sonrası bugün ilk olarak ziyaretlerimize şampiyon ilçemiz Dursunbey'den başladık. Bu başarıda emeği olan İlçe teşkilatımızı ve tabii ki Dursunbeyli hemşehrilerimizi kutluyor teşekkür ediyoruz. Özellikle "hayır" oylarının sıfır çektiği iki tane köyümüz var. Bunları da özel olarak ziyaret edip teşekkür edeceğiz. Allah Dursunbeylilerden razı olsun. Partimiz kurulduğu günden bu yana en büyük desteği Dursunbey'den alıyoruz. Dursunbey tüm seçimlerde açık ara farkla şampiyon olarak çıkıyor. Tabi bu referandum sürecinde büyük emekleri olan İlçe başkanımıza, ilçe yönetimine, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, sandık başkanlarına, mahalle başkanlarına tabi en büyük desteği sağlayan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.



İl Başkanı Demiraslan daha sonra Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ı makamında ziyaret ederek referandumda göstermiş olduğu özveriden dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR