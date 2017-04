AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer, Köy Köy Geziyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve beraberindeki heyet köy köy gezerek referandum çalışmalarını sürdürüyor.



AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yürütme ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve mahalle temsilcilerinden oluşan heyetle referandum çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı köyleri birer birer geziyor. Köy ziyaretlerinde vatandaşlara halk oylamasıyla değişecek 18 madde hakkında detaylı bilgi aktaran Gezer, Türkiye'nin artık mevcut sistem ile devam edemeyecek duruma geldiğini söyledi. Daha güçlü bir ülke için sistemin değişmesi gerektiğini dile getiren Gezer, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye'nin gücüne güç katacağını söyledi. Ülkesini seven herkesin referandum da sandık başına gitmesi gerektiğini belirten Gezer, "16 Nisan'da yapılacak referandum ülkemizin kaderini değiştirecektir. Bu sıradan bir seçim değildir. Bu referandum memleket meselesidir. Memleketini seven her vatandaşın sandığa giderek evet oyu vermesi gerekiyor" dedi.



Gezer ve beraberindeki heyetin referandum çalışmaları köylerde devam ediyor. - DİYARBAKIR